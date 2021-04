Uomini e donne, colpo di scena: Aurora pronta a tornare per Luca

É trascorso del tempo da quando Aurora Tropea e Giancarlo Cellucci, dama e cavaliere del Trono over, sono stati protagonisti di accessi scontri in studio culminati con l'uscita dal programma della romana in lacrime.

Giancarlo si è rifatto una vita al fianco di Alessandra, altra dama del parterre femminile, con la quale è nata una storia di cui si è detto orgoglioso (come raccontato in una recente diretta social con Fralof) ma su di lui pesa anche una denuncia sporta dalla Tropea che l'ha accusato di aver diffuso dei filmati intimi che la riguardavano.

Nelle scorse ore Aurora Tropea è tornata sui social con l'amica Veronica Ursida, anche lei ex dama, e ne ha avute un po' per tutti. Relativamente all'episodio dei filmini hot ha raccontato: "Mi sono ritrovata a vedere il mio nome su siti a luci rosse dal titolo, una vera e propria violenza nei miei confronti”.

A sorpresa, Aurora ha anche dichiarato di essere disposta a tornare ad Uomini e Donne: “Sono passata per quello che non ero, e questo è stato fatto di proposito - racconta - Era tutto organizzato per farmi passare per quella sempre arrabbiata, sempre triste, quando invece sono una persona allegra. Tornerei solo per mostrare una parte di me che non è stata voluta far vedere. Anche gli opinionisti ci hanno sempre attaccato per nulla". A rincarare la dose ci ha pensato poi Veronica Ursida: “Ti hanno colpito perché eri mia amica e il branco si è spostato da me a te".

Ma Aurora torna a sorridere quando parla di un suo ritorno in trasmissione: “Torno per Luca, mi piace moltissimo”.