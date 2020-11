Uomini e donne, Giancarlo chiude con Aurora: "Sei troppo aggressiva"

Avevano deciso di conoscersi in esclusiva ma...il tempo di una nuova puntats e si sono già detti addio, in malo modo peraltro. Sono Aurora e Giancarlo, dama e cavaliere del trono over.

La bionda romana, già al centro di accese discussioni in studio, ha raccontato a Maria De Filippi di essere stata avvcinata da una donna (ex dama di Uomini e donne) la quale le ha fatto sentire degli audio e mostrato dei messaggi dove Giancarlo la invitava a fare un week end insieme piuttosto che qualche uscita. Elementi che hanno lasciato di stucco Aurora.

Giancarlo ha dichiarato: "Credo sia stato montato un caso. Si tratta di una persona con la quale siamo usciti ma non c’è mai stato nulla di fisico". A rendere ancora più discutibile l'atteggiamento del cavaliere è stato il fatto che lui in settimana avesse chiesto alla redazione i numeri di altre donne rincarando poi la dose: "Mi sembra una stupidaggine sta cosa dell’esclusiva".

Nonostante i mille dubbi Aurora decide di continuare ma Giancarlo frena: "Ha questo comportamento che va un po’ oltre, è aggressiva, io non ho voglia di sentire scenate". Parole che pesano come macigni per Aurora che invece sarebbe pronta ad uscire per viversi questo rapporto nella vita di tutti i giorni. La dama si rivolge quindi a Maria De Filippi: "Sai qual'è la verità?Non gli piaccio abbastanza altrimenti non se ne usciva così" e lascia il centro dello studio.