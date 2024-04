Uomini e donne, Aurora e Tiziana "recitano" per conquistare il centro della scena

La storia si ripete. La dama del Trono over Aurora Tropea a centro studio, si trova a parare i colpi di chi la accusa di fingere un interessamente o di montare la polemica solo per guadagnarsi il centro della scena. Questa volta però non è sola, con lei anche l'amica Tiziana, anche lei accusata in altre occasioni di non essere interessata alla ricerca di un compagno bensì alla popolarità.

La conoscenza con il cavaliere Federico sembra incrinarsi nel momento in cui entra in scena anche l'amica. Il cavaliere viene accusato da Aurora di non aver detto di aver ricevuto il numero di Tiziana mentre l'uomo si difende dicendo che si è trattata di un'uscita conoscitiva. A contestare l'atteggiamento "inconcludente" di Aurora sono prima gli opinionisti Gianni e Tina e poi il parterre femminile, in prima linea con Barbara che trova l'appoggio dell'ex Ernesto, convinti che si tratti di una farsa.

Aurora, dopo vari giri di parole decide di proseguire la conoscenza, quantomeno per aver modo di chiarire con il cavaliere mentre Tiziana si chiama fuori dai giochi. Passano i minuti e la discussione si infiamma ma Aurora respinge le accuse. Come proseguirà la conoscenza?