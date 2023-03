Uomini e donne, dopo il tumore Aurora Tropea cerca l'amore

Aurora Tropea ci riprova. Due anni dopo l'addio al parterre femminile del Trono over, la dama torna nel salottino Mediaset sperando di vivere una situazione ben diversa dal passato. Il suo trascorso a Uomini e donne non è stato infatti dei migliori. Spesso al centro di discussioni in studio, di attacchi per il suo atteggiamento e non da ultimo, "viittima" di una spiacevole vicenda legata alla diffusione di filmini "hot", un poutpourri di situazioni infelici che la portarono ad allontanarsi dal programma.

Oggi però è pronta a rimettersi in gioco. In una recente intervista al magazine di Uomini e donne, la dama ha raccontato di aver vissuto momenti di grandi difficoltà una volta lasciato il programma. La romana ha infatti rivelato di aver scoperto di avere un tumore: "Ho fatto una mappatura dei nei (esame che consiglio di fare a tutti!) - racconta nelle pagine del magazine - e di conseguenza me ne hanno tolto uno: con l’istologico è venuto fuori che si trattava di un tumore maligno che si era ramificato: se non mi fossi fatta controllare in tempo avrei probabilmente perso la gamba”.

A questo si sono aggiunti degli accadimenti come un incidente della madre che ne è uscita miracolosamente indenne, altri problemi di salute per una parente a lei cara...situazioni che inevitabilmente hanno cambiato anche il suo approccio alle cose. Due anni in cui non ha trovato l'amore e proprio per questo è pronta a rientrare nel salottino Mediaset e a rimettersi in gioco.