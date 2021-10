Il video del primo bacio (già appassionato) tra Gemma e Costabile a Uomini e Donne

Un bacio appassionato lungo ben 16 minuti sugli schermi di Uomini e Donne. Gemma Galgani ritrova la passione in studio e questa volta il "fortunato" è Costabile.

Il cavaliere, nuovo volto del parterre maschile del trono over, aveva catturato l'attenzione della dama torinese. I due hanno iniziato a frequentarsi e subito è scattato il bacio in esterna dopo aver parlato a lungo per telefono.

“L’iniziativa l’ha presa lui, poi ci siamo ritrovati con le labbra vicini e ci siamo dati questo bacio interminabile”, ha dichiarato l'inguaribile romantica. Inevitabili gli attacchi di Tina Cipollari: “Costabile lei bacia tutti con molta facilità. Quando ha un’attrazione si concede”, ha dichiarato l'opinionista in studio ma Gemma, con gli occhi dell'amore, non sembra farsi toccare dalle parole della sua "nemica" e si gode il momento. Eppure, stando ad alcune anticipazioni circolate in queste ore in rete, pare proprio che la coppia sia (anche questa volta) già scoppiata...