Uomini e donne, piovono segnalazioni su Alessio "il rosso" e Lavinia bacia Campoli

La posizione di Alessio (il rosso) è sempre più in bilico. La tronista, ancora una volta, esterna dei forti dubbi sull'interesse del corteggiatore partenopeo, a maggior ragione se ad avvalorare la sua tesi ci sono una serie di segnalazioni che mostrano (il rosso) in compagnia della sua ex o intento a far serata.

E mentre tra Lavinia e (il rosso) i toni si fanno accesi, a farsi strada è Alessio Campoli che dopo una discussione in studio aveva deciso di andarsene. La tronista aveva tentato di riprenderlo già nel dietro le quinte ma il corteggiatore non si è fatto "prendere". Lavinia si è quindi giocata la carta della sorpresa chiedendo alla redazione di poterlo incontrare. La tronista si è quindi recata sul posto di lavoro e Campoli, nonostante qualche resistenza ha accettato il confronto e, quando i toni si sono fatti più distesi, è scattato il bacio.

Il tutto sotto gli occhi di Alessio (il rosso) che ha deciso di lasciare il centro studio continuando però a discutere con la tronista una volta accomodatosi nel parterre. Tra i due sono scattate una serie di frecciatine tanto che Campoli si è trovato nell'insolita veste di "consulente matrimoniale". Lavinia definisce Alessio (il rosso) troppo concentrato su se stesso e per nulla interessato a lei, il partenopeo non ci sta ma la lascia fare "il suo monologo".

L'epilogo di puntata è tutto a favore di Campoli che dopo il bacio inteso si guadagna anche il ballo.