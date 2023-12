Uomini e donne, un nuovo per cavaliere per Barbara: la dama in difficoltà per la barba

Federico ha 46enne, viene da Cagliari, ha un figlio di 16 anni e di proessione fa l'avvocato, è un uomo molto distinto, molto affascinante ma...ha la barba, un grosso ostacolo per Barbara De Santi.

Crea un po' di imbarazzo nel salottino Mediaset, la presa di posizione della storica dama la quale sostiene di avere delle grandi difficoltà ad accettare la barba e di conseguenza di intraprendere una conoscenza con il cavaliere

"Mi ha colpito la tua bellezza, stavo guardando la tv e sono rimasto nella tua immagine", racconta il cavaliere volato dalla Sardegna appositamente per lei. "Mi piace come parli, come ti poni - dichiara la dama - ma c'è un particolare: la barba, è un ostacolo che non riesco a superare però sei proprio un bell'uomo". Una barba alla quale Federico non intende rimunciare e quando Barbara sta per liquidarlo davanti ad una Maria De Filippi quasi attonita, la dama tentenna e decide di andare oltre i suoi limiti e provare a darsi una possibilità. Di contro Federico valuta la possibiltà di sfoltirla.

Barbara De Santi se ne farà una ragione e apprezzerà l'uomo per le sue (altre) qualità o chiuderà la frequentazione al primo appuntamento?