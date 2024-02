Uomini e donne, Barbara rifiuta il "triangolo" e chiude con Ernesto

La loro frequentazione è partita al mille ma nonostante il grande coinvolgimento iniziale la dama decide di fare un passo indietro.

Barbara De Santi non vuole più stare a guardare e di fronte ad un Ernesto che si apre a nuove conoscenze decide di fermarsi. La decisione è arrivata dopo un piccolo diverbio in studio. La dama ha lamentato poca attenzione, durante la settimana, il cavaliere ha sottolineato di non essersi fatto sentire sabato sera perchè è uscito, e non reputa nemmeno di essere in dovere di farlo: "Io non devo tenere l'ansia perchè non ti rispondo un giorno - ha dichiarato Ernesto - diventa un lavoro non più un piacere, se mi devo stressare per una frequentazione anche no, perchè poi mi innervosisco, non è più un piacere, mi diventa uno stress".

Ancora una volta la diversità tra i due spicca nel confronto one to one. Lui spirito libero, lei più inquadrata. L'arrivo di Jasminka, e l'interesse a conoscerla di Ernesto, ha portato Barbara a fermarsi e a dire è meglio chiudere perchè l'idea che lui stia tra le braccia di un'altra non lo può reggere. Sarà davvero finita?