Uomini e donne, il ritorno di Barbara De Santi: le dichiarazioni contro Ida Platano

L'ex dama è intervenuta sui social a seguito della messa in onda della puntata in cui è chiusa la frequentazione della Platano con Marcello Messina

"Lei non capisce, è una vita che la conosco e non ha mai capito nulla né con Marcello né con gli altri". L'ex dama Barbara De Santi, nonostante abbia detto addio al programma continua a seguire il dating show che l'ha vista sedere nel parterre femminile del Trono over, come spesso accade ha deciso di dire la sua sull'epilogo, discusso, della frequentazione tra Ida Platano e Marcello Messina.

La De Santi critica dunque la posizione presa dall'ex di Riccardo Guarnieri mettendo in discussione il percorso della Platano all'interno del programma.

Parole che fanno eco a quanto dichiarato in puntata dall'opinionista Tina Cipollari che ha definito Ida Platano una donna insicura e pesante. Non si discostano di molti i commenti che sono comparsi in rete a seguito della messa in onda della puntata con la fine della nuova frequentazione di Ida.