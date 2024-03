Uomini e donne, l'addio tra Ernesto e Barbara: la telefonata alla nipote chiude ogni speranza

La loro conoscenza era iniziata con grande leggerezza, assumendo i contorni di una "cotta" in età adulta e aveva fatto appassionare i telespettatori di Uomini e donne ma con l'andare del tempo ha perso tutta la magia. Ernesto Russo e Barbara De Santi arrivano alla conclusione della loro frequentazione, senza margine di ripresa.

"Io non mi relaziono con le donne in questo modo", dichiara Ernesto a centro studio sottolineando come non si senta "libero". A maggior ragione il cavaliere si dice deluso da un atteggiamento che la dama avrebbe assunto ovvero al fatto che Barbara avrebbe contatto la nipote e le avrebbe chiesto il numero di telefono. La dama però nega: "È vero, ci siamo scritte su Instagram, ma mi ha mandato lei il numero, ci siamo raccontate" parole che non cambiano molto la posizione di Ernesto.

Da lì in poi la conversazione si fa molto tesa con dama e cavaliere che giocano a chi ha l'ultima parola con Barbara che mette in discussione il comportamento di Ernesto sostenendo che il cavaliere sia un fake. "A me mi devi cancellare", chiosa Ernesto e la dama se ne torna nel parterre con un misto tra delusione e amarezza.