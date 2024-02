Uomini e donne, Barbara come non si era mai vista prima: Ernesto (e il suo pensare "libero") la mettono ko

Vuoi la distanza, lui vive a Sabaudia e lei a Desenzano, (e le occasioni per vedersi non sono poi molte) vuoi l'apertura ad altre dame, vuoi una grande diversità di base, Barbara De Santi è in grande difficoltà. Dopo un approccio molto giocoso (e malizioso) con Ernesto, la storica dama si mostra particolarmente fragile tanto da dichiarare in lacrime: "Sto bene quando sono da sola, ho il mio equilibrio...quando mi piace qualcuno ho sempre il battito accellerato, il pensiero fisso...poi se non sono corrisposta è un casino...".

Cosa c'è dietro a queste lacrime? Maria De Filippi reputa che la dama ci stia mettendo un carico importante, a fronte ad una conoscenza ancora agli albori, quasi troppo.

"Sto bene quando sono da sola, ho il mio equilibrio - dichiara in lacrime Barbara - quando mi piace qualcuno ho sempre il battito accellerato, il pensiero fisso...poi se non sono corrisposta è un casino..."

Il cavaliere, dal canto suo, mette le mani avanti: "Se mi dai la possibilità di viverti va bene, se ti devo far star male, che devi star così ti prego siediti che non ti voglio far star male".

Barbara saprà reggere la "competizione" o deciderà di mollare la presa?