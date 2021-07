Uomini e donne, la nuova vita di Beatrice Buonocore scatena gli haters: la dura replica

L'ex corteggiatrice ha raccontato i suoi progetti futuri ma non tutti hanno apprezzato questa condivisione. Svariati messaggi hanno infastidito la giovane romagnola che per la prima volta ha deciso di rispondere a tono a chi la definisce come una persona intenta a fare soldi facili

"Sono una persona umile...mi sono guadagnata tutto da sola...certe cose sono un insulto alla mia intelligenza". Così, Beatrice Buonocore, risponde agli attacchi ricevuti sui social dopo che si è diffusa la notizia della sua probabile partenza per gli States (legata alla volontà di entrare in un college) e la sua nuova relazione con Ettore Casadei. L'ex corteggiatrice ha sottolineato come sia solita a mostrarsi con il sorriso, a fregarsene delle critiche e dell'odio della gente, ma questa volta si è andato troppo oltre.

Tutto è partito da un'intervista rilasciata al magazine Uomini e donne dove ha parlato della sua vita fuori dal dating show Mediaset. La giovane ha infatti raccontato di aver trovato l'amore al fianco di un giovane che conosceva da tempo al quale molti gli hanno attribuito l'etichetta di calciatore, anche se lei sostiene non si tratti di un calciatore professionista.

Questo ha fatto sì che molti attaccassero perchè "caso strano sta con un calciatore" e non solo, altri l'hanno definita come una "De Lellis in erba" in quando "...ha compreso bene come guadagnare facile". Accuse che la romagnola ha rispedito al mittente: "Volevo solo far sapere i miei progetti futuri, volevo che le persone che mi seguono oramai da 6/7 mesi sapessero che sono felice...Ma evidentemente l'invidia è una brutta bestia".