Uomini e donne, amori in corso per Beatrice Buonocore: dimentica il tronista con un calciatore

Cinque mesi dopo la conclusione del percorso a Uomini e donne, l'ex corteggiatrice Beatrice Buonocore si mostra felice al fianco di Ettore Casadei, giovane calciatore romagnolo come lei. I due si sono mostrati insieme sui social mentre stanno trascorrendo una vacanza nelle isole greche. Nessun annuncio ma la condivisione di alcuni scampoli della loro quotidianità che mostrano una Beatrice indubbiamente felice.

Presunti flirt post trono

La conclusione del trono non era stata delle migliori per lei. Nonostante fosse la corteggiatrice sulla quale il pubblico puntava di più come scelta di Davide Donadei, il pugliese decise di optare per un percorso lontano dalle telecamere con Chiara Rabbi e questo "No" fu un boccone amaro per Beatrice. Subito dopo il trono le furono attribuiti anche dei flirt, uno su tutti con l'ex corteggiatore di Sophie Codegoni, Giorgio Di Bonaventura. Flirt smentito dai diretti interessati. Quindi il traferimento a Roma e la convivenza con un'ex corteggiatrice, Rossana De Florio, nello stesso palazzo dove vive l'ex tronista Jessica Antonini e quindi la relazione in erba con Casadei.