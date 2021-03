Uomini e donne, spunta la "chat notturna" tra Beatrice Buonocuore e Giorgo Di Bonaventura

Chat notturna per Beatrice Buonocore non scelta di Davide Donadei e Giorgio Di Bonaventura, non scelta di Sophie Codegoni. Una volta usciti dal programma i due ex corteggiatori hanno mostrato un grande feeling: "É solo amicizia" dicono i diretti interessati eppure in molti sostengono che tra i due ci sia del tenero.

Nella tarda serata di mercoledì si sono mostrati insieme (seppur virtualmente) e hanno risposto ai fans annunciando che presto si riuniranno, complici dei progetti lavorativi comuni.

La prima reunion dopo Uomini e donne era avvenuta nei giorni scorsi ed ora passeranno un nuovo week end insieme. Con l'occasione Beatrice ha anche raccontato che, prossima al trasloco nella capitale, arruolerà Giorgio per il trasloco e il giovane cestista non si è certo sottratto. Work in progress.