Uomini e donne, Beatrice è la prossima tronista?

La non scelta di Davide Donadei potrebbe tornare nel programma con una nuova veste. L'indiscrezione corre sui social

Ancora non è stata resa nota la data della messa in onda della scelta di Davide Donadei ma le anticipazioni sulla scelta corrono veloce sul web. Che il leccese si sia buttato tra le braccia di Chiara, preferendola a Beatrice, ha "scosso" i tantissimi fans che nei mesi scorsi avevano creato decide di gruppi e fanpage.

Persino i compagni di viaggio di Davide e Beatrice hanno lasciato vari messaggi sul web a sostegno della romagnola: dall'ex tronista Jessica Antonini, a Gabriella, corteggiatrice di Gianluca De Matteis.

Non solo, si fa insistente la voce che Maria De Filippi abbia offerto il trono a Beatrice Buonocore. Cosa che era già avvenuta in passato con Giulia Cavaglià, non scelta di Lorenzo Riccardi.