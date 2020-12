Uomini e donne: Beatrice si dichiara, piange (e piace a Maria De Filippi) ma Davide crolla in difficoltà

Il tronista Donadei è sempre più in difficoltà: Beatrice o Chiara, chi sarà la sua scelta? Davide non si sbilancia ma al tempo stesso fa sapere di pensare spesso alla sua non scelta. Entrambe sono due ragazze, pulite, hanno una grande purezza d'animo come mai si era visto prima, qualità che vengono riconociute anche dalla padrona di casa, Maria De Filippi.

Uomini e Donne, Beatrice si dichiara a Davide

Nell'ultima esterna Beatrice ha voluto giocare a carte scoperte dichiarandosi al tronista. La giovane romagnola ha infatti detto apertamente di essersi innamorata di lui. "É stata una cosa molto forte", ha dichiarato il tronista che al contempo ha vissuto momenti di grandi complicità anche con Chiara.

Beatrice piange dopo aver visto l'esterna perchè si rende conto che il tronista è molto coinvolto anche dalla sua rivale in amore. Fino alla fine sarà un testa a testa anche se, il pubblico sembra già avere una sua prescelta.