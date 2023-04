Uomini e donne, Beatrice Valli prossima al parto si allontana dai social e diventa bersaglio degli haters

"Sei un lamento continuo...tranne quando "lavori", scompaiono tutti i malanni..", "da un mese che spera di partorire, partorire con un mese di anticipo comporta rischi. Ma poi lamentarsi per stare sul divano a ridere, c'è chi fino a nove mesi deve lavorare, con la L maiuscola", Sono solo alcuni dei commenti al veleno pubblicati sul profilo di Beatrice Valli.

Prossima alla nascita della sua quarta bambina, l'influencer da oltre 3 milioni di followers è stata duramente attaccata per la sua scelta di assentarsi dai social complice anche i problemi di salute che l'hanno fatta penare dall'inizio della gravidanza.

Come ha spiegato a più riprese, Beatrice Valli ha dovuto fare i conti con capogiri e labirintite che l'hanno messa ko dal momento che essendo in dolce attesa non poteva assumere dei farmaci pesanti in quanto avrebbero potuto mettere a rischio la salute della sua bimba. E proprio ora che è a ridosso della scadenza, si è stretta nell'affetto dei famigliari, anche la mamma Sandra l'ha raggiunta proprio per darle sostegno.

Solo poche ore fa l'influencer ha deciso di mostrarsi attraverso i social: "Non ho ancora partorito - ha spiegato in una Ig stories - non voglio scusarmi dell'assenza perchè penso che chi possa capire, capisce, sono momenti in cui le persone hanno bisogno di stare tra sè e sè e riposare un po' e capire cosa sta accadendo. Voglio che rispettiate questo momento e credo che le scuse non ci debbano essere".

"Per chi mi ha scritto: farai un parto programmato e non ci vuoi dire niente veramente, non so come certe cose vi passino per la testa - continua - sto cercando di godermi gli ultimi giorni anche se impegnativi. Non sarà un parto programmato a meno che non vado oltre la scadenza e vediamo se ci sono le condizioni per dover indurre un parto...L'unico parto che sono andata dopo la scadenza è stato con Alessandro, che ho partorito dieci giorni dopo..In questo momento non ho fretta e credo ci sia un momento giusto per ogni cosa. Attendiamo che sia lei a voler decidere".