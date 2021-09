Uomini e donne, Beatrice Valli lancia una linea di abbigliamento baby: piovono critiche per i prezzi inaccessibili

L'influencer con quasi 3 milioni di followers è stata attaccata pesantemente sui social dopo la presentazione del suo progetto ovvero la realizzazione di una serie di capi per bambini che sono risultati fuori portata per i costi troppo alti

L'entusiasmo per il debutto nel mondo dell'imprenditoria dell'ex corteggiatrice Beatrice Valli, fondatrice di una sua linea di abbigliamento for kids, è stato subito smorzato dalle polemiche nate sui social per la scarsa accessibilità di acquisto.

La collezione, che comprende berretti, t-shirt, felpe, interamente made in Italy, dai 3 mesi ai 10 anni, è stata lanciata nei giorni scorsi, non appena la famiglia Fantini è riuscita a liberarsi dall'incubo Covid e se da un lato è stata accolta positivamente per la bellezza del prodotto e del progetto che per l'influencer è la realizzazione di un sogno nel cassetto, dall'altro è stata criticata perché estremamente costosa: 33 euro per un berretto piuttosto che 110 euro per una tuta non sono certo per le tasche di tutti.

"Copiare Chiara Ferragni e uscirne male"

L'influencer, travolta dai commenti negativi dei followers ha cercato di spiegare che si tratta di prodotti che durano nel tempo ma di contro i followers le hanno fatto presente come i bambini crescano in fretta e non si possa certo pensare di fare più stagioni con la stessa taglia: "Ma come si fa a dire 'spendete un po' di più ma le cose vi durano mesi se non anni" - sottolineano alcuni utenti - taglia 5 mesi! Ma che ragionamento fai? La taglia 5 mesi dura si è no 4 settimane e una famiglia media spende 55€ per un pantalone ma dove vivi?".

Altri hanno evidenziato come siano capi per "Il ritorno a scuola dei bambini con genitori benestanti", e ancora: "Come voler copiare Chiara Ferragni ma uscirne male…".

Nella lunga lista di commenti negativi si è inserita la mamma di Beatrice Valli, Sandra Malavasi: "Mi avete stancato sentire tutti questi commenti negativi - ha scritto sui social - Certi insulti cercate di evitarli non sono carini anzi...Ora Basta!"