Beatrice Valli e Marco Fantini, una favola d'amore moderna: nel 2024 il sì in chiesa

"L'ultima volta che sono venuta qui avevo il pancione". Beatrice Valli e Marco Fantini tornano ospiti a Verissimo e raccontano la loro favola d'amore. Una storia iniziata 10 anni fa negli studi di Uomini e donne dove Marco Fantini, allora tronista, scelse una giovanissima Beatrice Valli come sua compagna di vita. Avevano 18 e 20 anni, lei aveva già un figlio, Alessandro, nato da una precedente relazione, ed oggi sono sposati e genitori di una splendida famiglia consolidata dall'arrivo di tre bimbe, Bianca, Azzurra e Matilda.

Ad aprire "l'album dei ricordi" è una lettera a sorpresa scritta da Eleonora, la sorella maggiore di Beatrice: "Bitta (questo il soprannome che Beatrice Valli aveva in famiglia) mi ricordo che da piccola eravamo sermpre insieme, tu eri quella intraprendente, decisa e forte. Oggi sei una mamma stupenda. Marco, tu sei un papà super presente, sei il papà che tutti vorrebbero. Vi siete sempre aiutati per rendere la vostra famiglia, un porto sicuro e oggi siete l'esempio di una favola d'amore moderna". Parole che sono arrivate dritte al cuore di Beatrice e del marito Marco che non hanno saputo trattenere le lacrime.

In questo frangente, per la prima volta, hanno raccontato di quella pausa d'amore che si erano presi all'inizio della relazione: "All'inizio della storia abbiamo avuto una separazione - racconta Beatrice - Nel programma vivi tutto in maniera frenetica, ci siamo presi un momento di pausa. Ho deciso di andare a vivere a Milano da sola, ho detto che fai mi segui? Lui mi ha detto ci provo. È stato importantissimo quel momento perchè oggi posso dire che non potevo scegliere uomo e padre migliore".

Toccante anche il ricordo delle nonne Rema e Romana. "È stata sempre quella più forte, lei si adoperava in tutto - ricorda la nonna di Beatrice Valli - Era sempre molto inventiva, lei ballava [...] Il matrimonio? mi viene ancora la pelle d'oca, è stata una cosa fantastica". Le fa eco nonna Romana: "Io non ci sono andata al matrimonio ma sai l'età, però al tablet vedevo tutto quello che succedeva". E il fatto di non poter avere al suo fianco nonna Romana in un momento così importante della sua vita, ha lasciato l'amaro in bocca all'ex tronista. A tal proposito, i due innamorati hanno annunciato che: "Nel 2024 ci sposeremo in chiesa con i parenti più stretti che non ci sono potuti essere a Capri".