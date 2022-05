Uomini e donne: nuova casa per Beatrice Valli e Marco Fantini (presto a nozze)

Insieme contano oltre 4 milioni di followers su Instagram. Sono belli, famosi, genitori di due fantastici bimbi ai quali si aggiunge Alessandro, il primogenito di Beatrice Valli (nato dalla relazione con il calciatore Nicolas Bovi), che fin da piccolissimo è stato abituato alla presenza del tronista che non è il padre biologico ma lo vive tutti i giorni e lo accompagna nei vari impegni scolastici e sportivi. Una coppia invidiatissima ma anche nel pieno della loro carriera di influencer, modelli e imprenditori.

Tra 24 giorni diventeranno a tutti gli effetti i coniugi Fantini e per loro è già in costruzione il prossimo nido d'amore.

"Per la prima volta siamo entrati nel cantiere di casa nostra", racconta l'ex corteggiatrice sui social aggiungendo come le sia rimasto impresso un particolare: "Nella stanza da letto mia e di marchini qualcuno ha disegnato un cuore azzurro, incredibile! Come se già sapesse che lì ci saremo stati noi! Sarà un segnale? Io ci credo".

I due fidanzati non hanno mai fatto mistero che dopo la nascita delle figlie Bianca e Azzurra ci potrebbe essere spazio per un terzo figlio, magari maschio per completare la famiglia e questo potrebbe essere un segnale che rimanda proprio a quella voglia di genitorialità da sempre palesata dai due.