Basta rinvii: Beatrice Valli si sposa e svela i primi dettagli

Sono trascorsi due anni da quella romanticissima proposta di matrimonio a Parigi ma, Beatrice Valli, ancora non è riuscita ad indossare l'abito da sposa. La pandemia e l'arrivo di Azzurra, ci hanno chiaramente messo del loro e se durante l'estate 2020 aveva iniziato a fare un programma di massima, individuando data e location ora, forse per scaramanzia, la nuova data non l'ha voluta comunicare ma ha rassicurato di fans dicendo: “Ci sposeremo a maggio (2022)”.

Come era stato annunciato la festa si svolgerà a Capri, in una location esclusiva. All'abito invece non ha ancora pensato, o meglio, non ha ancora le idee chiare: “Ci sono tantissime soluzioni che ti stravolgono l’idea che avevi in mente all’inizio. Ci stiamo lavorando”, ha confidato l'influencer.

Beatrice Valli e Marco Fantini vorrebbero sposarsi sia con rito civile che religioso: "Anche se non riusciremo a fare tutto in una giornata per una questione di spazi e capienza”, ha dichiarato l'inluencer che nel suo grande giorno sarà accompagnata dai figli Alessandro (nato dalla relazione con il calciatore Nicolas Bovi), Bianca ed Azzurra, figlie dell'ex tronista e suo futuro marito.