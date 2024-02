Uomini e donne, Beatriz e Tina al veleno: "Sei una cafona"

Mentre Beatriz raggiunge Brando in camerino per un chiarimento arriva, a sorpresa, la dirimpettaia del tronista ovvero Tina Cipollari e l'incontro è tutt'altro che pacifico. Da sempre l'opinionista non nutre grande simpatia per la giovane corteggiatrice e, nell'ultimo periodo, le due sono state protagoniste di vari scontri a centro studio.

L'incipit non è dei migliori, Tina, alla vista di Beatriz le chiede: "Fin qui sei arrivata? Non ti è bastato lo studio?", la corteggiatrice si mostra subito infastidita dalla presenza dell'opinionista poichè ritiene che Brando si faccia influenzare dalle sue parole. Il tronista, quasi in imbarazzo, lascia correre ma tra le due volano parole pesanti (Tina dà a Beatriz della cafona) anche a centro studio tanto che interviene Maria De Filippi.

La conduttrice riprende Tina facendole presente che con la giovane corteggiatrice è fin troppo dura: "Tu te la prendi troppo con lei", diachiara Maria De Fi

"Brando tu puoi scegliere chi vuoi ma pensaci bene, fuori da questo studio trovi sto pacco", sottolinea Tina ma la giovane non ci sta e chiede scusa a Brando per essere caduta nell'ennesima provocazione dell'opinionista.

E mentre Beatriz para i colpi di Tina, brando fa una sorpresa in esterna a Raffaella e la va a trovare nella sua Napoli e tra i due cresce la complicità.