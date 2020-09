Uomini e donne: ecco Biagio, nuovo corteggiatore di Gemma

La conoscenza con Paolo continua ma c'è un altro uomo pronto a corteggiare Gemma. Da Napoli è infatti arrivato Biagio, cinquantatrenne vestito di tutto punto, si è fatto avanti con la redazione senza troppi indugi chiedendo di avere il numero di Gemma per poterla conoscere. Detto fatto. Biagio si è presentato nella puntata del trono over e la Galgani, apprezzandone il coraggio, si è detta disposta a dare inizio a questa conoscenza.

"Sei una belissima donna e una persona bellissima, a me interessi tanto", ha dichiarato il corteggiatore rivolgendosi a Gemma. New entry che si è trovata a dividere la scena con Paolo, il vicentino che da qualche tempo si è fatto avanti per corteggiare la dama del trono over.

Gemma ad inizio puntata si è mostrata un po' scettica nei confronti dell'atteggiamento di Paolo: "Lo sento un po' moscetto, si è afflosciato come il souffle", ha dichiarato. Il vicentino ha cercato di spiegare, nuovamente, che è più una questione di atteggiamento: "Siamo completamente opposti". E se Gemma si aspettava un invito a cena, il corteggiatore veneto ha spiegato come si trovi ancora un po' impacciato: "Non conosco la città, non saprei nemmeno dove portarti", ha sottolineato. Aldilà di questi "dettagli" Gemma ha sottolineato come sia attratta da Paolo, cosa ricambiata dal vicentino che si è detto pronto a baciarla anche subito... Ma senza mascherina.