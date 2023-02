Uomini e donne, Biagio non ci sta: "Non volevo solo portarmi a letto le dame"

La cacciata di Biagio Di Maro ha segnato il passo. Gli atteggiamenti discutibili assunti dal cavaliere partenopeo sono stati più volte oggetto di discussione a centro studio tanto che, a prendere posizione è stata la stessa conduttrice che, dopo l'ennessima, ha invitato il cavaliere ad andarsene.

Un'uscita di scena che ha fatto molto rumore e sulla quale è intervenuto lo stesso cavaliere. In un'intervista rilasciata al magazine di Uomini e donne, si è infatti sfogato dicendosi dispiaciuto sopprattuto nei confronti di Carla, però resta fermo nella sua posizione: lui si è guardato intorno e ha chiesto il numero di Clea quando ha smesso di fidarsi di Carla. E a chi lo accusa di voler solo "consumare" il rapporto lui replica dicendo: “Mi rendo conto di partire a mille nelle frequentazioni, tra cene e attenzioni - ha dichiarato - ma di certo non lo faccio perché voglio portarmi a letto le dame o ‘usarle’, che sia chiaro una volta e per tutte. Io sono fatto così, mi piace essere galante e, le assicuro, non pretendo nulla in cambio”.

E sul suo passato, Biagio chiarisce che forse all’inizio pensava che nessuna donna potesse reggere il confronto con la moglie defunta ma poi, con il tempo, ha smesso di pensarci. Questo in risposta a Carla che lo accusava di essere ancora ancora al ricordo della moglie.

Nonostante questo sente di non dover chiedere scusa a nessuna. Anzi, pensa piuttosto che ci sia qualche dama che dovrebbe scusarsi con lui: Silvia colpevole di aver tirato fuori una rabbia ingiustificata quando invece durante la loro frequentazione, “stava conoscendo altri cavalieri”.