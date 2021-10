Uomini e donne, Biagio fa il doppio gioco: la segnalazione bomba

Biagio Di Maro, ha frequentato altre donne mentre siedeva nel parterre del Trono over di Uomini e donne. É quanto emerge da un recente articolo redatto da Fralof il quale mette in discussione la trasparenza del cavaliere napoletano.

Secondo quanto riportato da Fralof infatti, Biagio ha avuto una storia con una donna "mentre era nel parterre maschile di Uomini e Donne", o almeno questo è il contenuto della segnalazione arrivata al blogger: "Lui contemporaneamente frequentava anche alcune dame del parterre femminile di Uomini e Donne - continua - Io in quel periodo non guardavo il programma..Lui si presentò e spiegò che era un cavaliere di Uomini e Donne. Disse anche che non poteva avvicinarsi a noi perché doveva rispettare un contratto. Ma allo stesso tempo la mia amica si confidava con me e mi diceva che stavano insieme".

Biagio e Armando

Non solo, dal racconto di questa donna che preferisce rimanere anonima, viene tirato in ballo il nome di Armando. I due escono insieme e Armando "ha proposto ad una mia amica di partecipare a Uomini e Donne per corteggiarlo. In quel periodo lui aveva poche corteggiatrici e chiese a lei e un’altra amica di arrivare nel dating show e chiedere di lui. Le promise anche che alla fine avrebbe lasciato il dating show per uscire con lei".