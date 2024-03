Uomini e donne, corteggiatrici sul "piede di guerra": Brando annulla la scelta

Tronista e corteggiatrici non si vedevano da una settimana, per una presa di posizione delle due "rivali", stanche dei continui tentennamenti del giovane veneto, ma la reunion a centro studio, con l'annuncio della scelta, non è stata delle migliori. Beatriz ha sceso le scale in lacrime, commossa dal filmato dei best moment, ma al tempo stessa un po' freddata dalle vicissitudini del percorso.

Raffaella, al contrario, non ha versato lacrime e si è posta sulla difensiva raccontando come fosse convinta che lui avesse già scelto Beatriz. La corteggiatrice campana, nell'ultimo periodo si è infatti convinta di non essere la scelta e che lui (Brando) si stia sforzando di provare per lei qualcosa che ha provato sin dall'inizio per Beatriz.

Una non accoglienza che ha forse mandato in crisi il tronista che una volta uscito dallo studio per la scelta ha invece fatto un passo indietro. La cosa non ha scomposto più di tanto la conduttrice, Maria De Filippi, che già ad inizio puntata aveva dichiarato che la redazione le aveva scegnalato come il tronista fosse in un turbinio di emozioni che lo portavano a non essere convinto al 100%.

Dopo il momento di enpasse il tronista ha chiesto di poter trascorrere una mezza giornata con entrambe le corteggiatrici per arrivare poi ad una scelta finale. Forse aveva già in mente di scegliere Raffaella ma ha avuto paura di No vedendola così fredda? Oppure pensava di uscire dal programma con Beatriz ma si è fatto altro riguardo? Con ogni probabilità la scelta, registrata nei giorni scorsi, verrà trasmessa la prossima settimana.