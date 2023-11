Uomini e donne, Brando e le corteggiatrici storiche arrivano all'atto finale ma c'è una new entry

È un momento particolarmente teso per Brando e le due corteggiatrici Beatriz e Raffaella. L'uscita con la corteggiatrice milanese non è delle migliori. Lei gli dà dell'immaturo, lui replica dandole dell'infantile. La conversazione è un continuo rinfaccio ma quando lei gli fa notare come gli stia male la barba, il tronista si presenta in studio sbarbato.

Anche nell'esterna con Raffaella i toni si fanno accesi al primo ciao. La ragazza contesta determinati atteggiamenti e parole al tronista. I due battibeccano al punto tale che Raffaele dichiara di essere incerta se andare avanti o meno perchè nel percorso sono emersi degli aspetti di lui che non le piacciono

E la tensione si fa alle stelle anche in studio quando Maria fa presente che il tronista ha chiesto di poter conoscere altre corteggiatrici e tra queste sceglie Giulia. Il suo arrivo non viene accolto di buon grado dalle altre due ma Raffaella cerca di spostare la conversazione su altro. Il tronista dà a Beatriz della pesante e la corteggiatrice perde le staffe ed esce dallo studio dandogli dello spocchioso. A ruota esce dallo studio anche Raffaella ma lui dice di sentirsi sereno perchè è un continuo chiarire, ma c'è un limite. Per Brando va bene così.