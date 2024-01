Uomini e donne, Brando tra due fuochi: la sua non risposta manda su tutte le furie Beatriz

Non c'è pace per il tronista Brando Ephrikian. Il giovane veneto, che ricorda Andrea Damante, continua a dover rincorrere le sue corteggiatrici che a turno escono e rientrano dallo studio Se nell'ultima puntata era stata Raffaella a lasciare il parterre dopo essere stata accusata di non avere reazioni, ora è la volta di Beatriz che si trova a fare i conti con un Brando che non resta a guardare l'uscita di scena della corteggiatrice napoletana e corre a riprendersela.

Il tronista va nei camerini e cerca di far ragionare Raffaella ma lei sembra non sentir ragioni anche se dopo un confronto accesso, si ammorbidisce. Ma non è finita qui, poco più tardi Brando torna dalla corteggiatrice e si presenta con un mazzo di fiori, per ricordarle quanto sia bella, e condivide pizza e una birra. Ne nasce un momento molto intimo dove lui riempie di complimenti la giovane campana e fantasticano sul futuro. Il tronista afferma di essere un po' preoccupato per la distanza, dati i km che li separano, ma lei sembra anche pronta a trasferirsi nel momento in cui la storia possa decollare fuori dalle telecamere. Il finale sembra scritto e i due si lasciano andare ad un bacio passionale.

Il tutto sotto gli occhi di Beatriz che inizialmente cerca di capire ma quando chiede a Brando se abbia una preferenza lui non risponde e questo la manda su tutte le furie e decide quindi di abbandonare lo studio.