Uomini e donne, Brando in difficoltà con Beatriz: "Sceglierti ora sarebbe un azzardo"

Cambiamenti repentini d'umore, continue discussioni in studio (anche e soprattutto con terze persone) e la difficoltà di stare bene. Brando si dice particolarmente in difficoltà nella conoscenza con Beatriz. Nonostane tra i due ci sia molta connessione (e attrazione) il tronista sottolinea come, anche nell'ultima esterna, i momenti in cui sono stati bene, sono stati forse 5 minuti su un totale di un'ora.

La corteggiatrice si difende dicendo che è arrivata "storta" all'esterna perchè mezz'ora prima aveva visto l'esterna a Napoli di lui e quindi non aveva grande entusiasmo. Il tronista replica dicendo che è sempre così, che lei è più concentrata alle beghe di studio che a lui. Ad un certo punto, Brando chiede la mediazione di Maria che sottolinea come il modo si porsi di Beatriz non sa d'aiuto e che il tronista non è arrivato ad una scelta perchè di fatto non l'ha ancora conosciuta.

Inevitabile l'intervento di Raffaella. Nasce un botta e risposta acceso tra le due "rivali" con Brando che decide ballare con Beatriz ma solo per parlare. Il momento è tutt'altro che sereno, il tronista vorrebbe un po' di leggerezza ma la corteggiatrice sembra concentrata sul suo.