Uomini e donne, Brando e Raffaella: "Vi vedete solo per lavoro": la risposta piccata dell'ex corteggiatrice

"Non siamo in un film Disney ma nella vita reale". Raffaella Scuotto, fresca di scelta, risponde in maniera piccata a chi insinua che la sua relazione con Brando Ephrikian sia solo tenuta in piedi pe run tornaconto economico e di immagine. La corteggiatrice si trova infatti a parare i colpi di chi la accusa di portare avanti la relazione solo per lavoro: "Meno male che avevi detto che eri disposta a spostarti", afferma una followers in un box domande rivolte alla campana attraverso social.

L'ex corteggiatrice sottolinea come i due si vedano quando riescono a far combaciare gli impegni di entrambi: "Stiamo insieme da dopo più di un mese, stiamo bene - risponde Raffaella - Ho 26 anni e una testa pensante, non siamo in un film Disney, ma nella vita reale e partire a mille non porta a nulla di buono. Se c'è una cosa che ho imparato nella vita è che le cose hanno i propri tempi e accorciarli non porta a nulla di buono. Quando saremo pronti a fare questo passo, lo faremo...Rispettare i propri tempi non significa non volersi bene".

Solo alcuni giorni fa, l'ex tronista aveva raccontato di come un amore a distanza avesse le sue criticità ma non per questo fosse un amore impossibile.