Uomini e donne, vacanze napoletane e presentazioni in famiglia per Brando e Raffaella

Procede a gonfie vele la relazione tra Brando Ephrikian e Raffaella Scuoto. Reduci da una vacanza a Sharm, minata da acuni problemi di salute per l'ex tronista, i due hanno trascorso qualche giorno divisi per poi ricongiungersi a Napoli, dove vive l'ex corteggiatrice. Una vacanza di piacere ma anche un modo per conscere la famiglia di Raffaella.

Da quanto raccontato sui social infatti, il trevigiano ha passato una serata con le sorelle e il fratello della sua fidanzata, una sorta di presentazioni di famiglia 2.0 e a vedere i sorrisi stampati sui loro volti, l'ex tronista sembra sia stato promosso anche dalla famiglia.

Raffaella aveva già conosciuto la mamma e i nonni di Brando durante una delle sue trasferte venete, si attendeva solo l'arrivo in Campania dell'ex tronista per le presentazioni ufficiali.

Dopo un tour tra i vicoli del centro storico di Napoli e un'uscita in barca, per la giovane coppia c'è stato anche il tempo di condividere il loro amore con i loro affetti più cari.