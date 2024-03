Uomini e donne, Brando e Raffaella dopo scelta: "Mi sto innamorando di te"

Lo scambio dei numeri, la voglia di stare insieme e di viversi ogni istante. Le telecamere di Uomini e donne hanno raccontato quanto accaduto a Brando e Raffaella subito dopo la scelta.

. La corteggiatrice quasi incredula, cerca continuamente il contatto fisico e fanno quello che due ragazzi della loro età farebbero nel momento in cui decidono di viversi. La telefonata alla mamma di lei, che non vede l'ora di conoscere il ragazzo e poi lui che confessa a Raffaella di averla un po' trascurata ma si complimenta anche con lei perchè ha avuto la pazienza di aspettarlo.

Arriva la sera e i due si concedono un appuntamento romantico dove il tronista rivela alla sua innamorata cosa lei rappresenta per lui. "Tu per me sei comprensione - dichiara Brando - sei calore, sei casa, sei voglia di divertirsi insieme". Brando rivela che l'esterna a Napoli gli ha fatto scattare la scintilla.

E a quel punto, lei, con non poca difficoltà rivela: "Mi sto innamorando di te", parole che trovano risposta in Brando che dichiara: "Sei mia adesso".