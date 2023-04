Uomini e donne, è bufera sulla tronista Nicole: ha ingannato la redazione

Accordi segreti con i corteggiatori, è questa l'accusa mossa nei confronti di Nicole Santinelli, l'ultima arrivata a sedere sul trono classico. A puntare il dito contro la romana è l'opinionista Gianni Sperti.

Secondo quanto trapela dalle registrazioni del programma, la tronista Nicole finirà in un vespaio di polemiche per aver ricevuto un bigliettino da parte del corteggiatore Andrea durante un ballo in studio. Gesto che non è stato tenuto nascosto alla redazione e che le costerebbe l'eliminazione. La tronista potrebbe infatti essere raggiunta da un provvedimento in quanto ha violato il regolamento della trasmissione che impone ai partecipanti di non avere rapporti, conversazioni, se non all'interno dello studio e in esterna.

Sarà stata furbizia o ingenuità? Per come si è presentata viene quasi difficile pensare che abbia peccato di ingenuità dal momento che è sembrata piuttosto sveglia e con le idee chiare. Forse pensava di non essere stata vista? Non ci vedeva nulla di che? Forse l'ha fatto per proteggere il corteggiatore con il quale ha mostrato particolare feeling sin dalla prima uscita? Non resta che attendere la messa in onda delle prossime puntate.