Uomini e donne, Ida tronista. Parla un'ex dama: "Sarà sempre innamorata di Riccardo"

Il suo percorso a Uomini e donne non è stato dei più rosei. Arrivata in studio per conoscere Biagio Di Mauro, cavaliere che ha intessuto varie relazioni all'interno del programma, Carla Belotti è finita con il versare una valle di lacrime trovandosi anche parte di un triangolo amoroso con il partenopeo e Clea.

Dopo l'epilogo infelice, Carla non è più tornata nel parterre del Trono over ma non ha mai smesso di seguire il programma. Intervistata da Fralof, l'ex dama ha speso delle opinioni su alcuni dei personaggi con i quali ha condiviso il parterre. In particolare ha parlato di Ida Platano, oggi tronista, e sul ritorno nel parterre maschile del suo ex Alessandro Vicinanza.

"Secondo me non è mai stata innamorata di Alessandro - ha dichiarato l'ex dama riferendosi a Ida - forse le piaceva la vita che le faceva fare ma lei sarà sempre innamorata di Riccardo". E sul fatto che oggi sia seduta sul trono: "È una bella donna, ci sta, ma lei è ancora innamorata di Riccardo, al 100%".

Carla non rivela se è contemplato un ritorno sul programma e sul suo trascorso con Biagio: "Io ci voglio beene, come io ne voglio ma è troppo libertino. Uno dice va beh ci provo, prima o poi dovrà cambiare...a me piaceva proprio tanto, poi la prima sera che siamo usciti ero a mio agio...A distanza di tempo, basta, capisci che doveva andare così".