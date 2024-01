Uomini e donne, Carlo Alberto Mancini volta pagina e si fidanza con una ex corteggiatrice

Il suo percorso a Uomini e donne si è concluso nel migliore dei modi essendo stato lui la scelta della donna che era sceso a corteggiare ma tra Carlo Alberto Mancini e Nicole Santinelli le cose sono finite ancora prima di iniziare. Un finale con dichiarazioni a mezzo social dove lui, si mostrava particolarmente provato e deluso per quella storia finita sul nascere.

A distanza di tempo però, il sole è tornato a splendere nella vita del personal trainner che nelle scorse ore ha ufficializzato la relazione in corso con un volto noto a Uomini e donne ovvero Federica Proia, ex corteggiatrice di Luca Daffrè. Le segnalazioni erano già circolate in rete e lui ha deciso di metterci la faccia.

"Dopo diverso tempo ho cambiato completamente la vita - ha raccontato sui social l'ex scelta di Nicole Santinelli - mi sono trasferito a Roma, ho aperto un'attività qua, ho conosciuto una persona che mi rende felice, non durante il programma per ovvi motivi ma dopo qualche settimana che mi sono trasferito qua, ...a quelli che dicono che facevano tanto l'innamorato, io nelle relazioni ci metto sempre il cuore...sono stato male diverso tempo seriamente ma non si può chiudere in sè stessi, ho voltato pagina".

A dar forza a queste dichiarazioni arrivano i post di Federica Proia che ha condiviso una foto che la ritrae con Carlo Alberto Mancini e una didascalia che non lascia spazio a dubbi.