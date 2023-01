Uomini e donne, Carlotta Savorelli operata di melanoma

Si mostra sempre solare, autoironica, vulcanica ma quando c'è la salute di mezzo, i toni si fanno più seri. Nelle scorse ore Carlotta Savorelli, vocalist e presentatrice, conosciuta anche per la sua breve parentesi come dama del parterre femminile di Uomini e donne, ha raccontato alle sue migliaia di followers di essere stata travolta da una notizia che per un attimo l'ha gelata.

"Era un brutto neo - racconta l'ex dama sul suo profilo Instagram - sono andata a controllarlo e una volta a casa ho ricevuto la chiamata che nessuno vorrebbe ricevere (se non ci fosse stato nulla di grave mi avrebbero semplicemente mandato il referto per posta): mi hanno detto di tornare in ambulatorio". La vocalist racconta che sono state ore di grande ansia, dalla visita al controllo successivo in ambulatorio.

"Mi hanno detto che si trattava di un melanoma, il chirurgo mi ha detto di aver pulito tutto ma era necessario asportare un ulteriore pezzetto... Ora attendo nuovamente il referto dell'esame istologico". Carlotta Savorelli ne approfitta per lanciare un messaggio ai suoi followers: "Controllatevi è importante", e con l'occasione ringrazia pubblicamente chi le è stato accanto in quelle ore difficili.

Non è la prima volta che Carlotta Savorelli ci mette la faccia e condivide con la sua community virtuale gioie e dolori di vita quotidiana. Da tempo sta infatti portando avanti una sorta di campagna di sensibilizzazione sulla psoriasi di cui soffre da tempo