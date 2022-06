Uomini e donne, Carlotta Savorelli mostra le foto della malattia: "Me ne frego, ma non è facile"

Non è sempre facile convivere con un corpo segnato dalla psoriasi. Una malattia che ti lascia dei segni pesanti sulla pelle che non sempre vengono "compresi". Ne sa qualcosa Carlotta Savorelli, bolognese, ex dama di Uomini e donne che con la psoriasi ci convive da anni e solo oggi, dopo lunghe battaglie riesce a non vivere più la sua pelle come un problema.

Lontana dal salottino Mediaset (dove era arrivata come dama del Trono over) oramai da anni, è entrata nel cuore di molti, non sono per la sua bellezza ma anche per la sua schiettezza e genuinità. Caratteristiche che la portano ad essere molto seguita sui social, anche per il suo lavoro di vocalist che ha ripreso dopo gli anni di stop causa Covid. Il suo profilo Instagram conta oltre 100mila followers con i quali ha un rapporto diretto, quotidiano.

Mentre si trova in vacanza in Sardegna, terra a lei particolarmente cara, ha condiviso sui social uno scatto dove è impossibile non notare gli effetti della psoriasi sul suo corpo ma l'ha fatto lanciando un messaggio affinchè si possa andare oltre; affinchè la persona affetta da psoriasi non venga vista come "diversa". L'ex dama, in più occasioni ha infatti sottolineato come oggi riesca a "fregarsene" degli occhi puntati addosso, soprattutto d'estate, quando magari si sceglie un abito corto piuttosto di un pantalone lungo che coprirebbe i segni della psoriasi, ma c'è arrivata con il tempo, con tanta sofferenza.