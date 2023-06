Uomini e donne, confermata la fine tra Federico e Carola: lei chiede rispetto

È finita in un battito di ciglia la storia tra Carola e Federico, tra le ultime coppie ad uscire mano nella mano dal programma Uomini e donne. Tanta fretta nel dirsi "Ti amo", nel fare progetti di convivenza e poi puff. Non c'è più un noi tra i due ex protagonisti del dating show Mediaset. Le voci si sono rincorse per qualche giorno poi lui si è limitato a confermare con una stories il finale di una relazione (per molti già annunciata).

Nelle scorse ore, l'intervento di lei dove, sempre attraverso i social si è limitata a chiedere rispetto perchè "ci sono due persone che soffrono" e invita ad andare oltre al fatto che la loro storia sia nata in tv.

Non sembra esserci stata una frattura violenta tra i due dal momento che si sono risparmiati il fatto di togliere tutte le foto di coppia dai social, che è diventato un grande clichè per due che si lasciano. Cosa ci sia a monte di questa decisione non è dato sapersi.

La loro è indubbiamente una relazione nata tra molti punti di domanda (lei non godeva dell'affetto del pubblico, o almeno non della totalità del pubblico) eppure la fretta nelle presentazioni di famiglia, nelle condivisioni delle rispettive vite, aveva in un certo senso abbattutto i dubbi anche dello spettatore più scettico e invece..nel giro di pochissimo si è arrivati ai titoli di coda. E qualcuno ha anche avanzato l'ipotesi che ci sia già il nome di Carola sul prossimo trono di Uomini e donne.