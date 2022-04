Uomini e donne: la sorella di Elisabetta Franchi e Biagio al capolinea. Colpa di un "sushi mancato"

(Nel video in alto, Catia Franchi)

Continua a tenere banco la querelle che vede a centro studio Biagio, il cavaliere partenopeo, e la dama vip, Catia (sorella della stilista Elisabetta Franchi). I due dopo qualche uscita sono arrivati ai ferri corti e il motivo della discordia ha infiammato il dibattito in studio. La dama lamenta il fatto che Biagio non sia uomo di parola e che invece di portarla a mangiare il sushi come promesso, ha ripiegato in una pizzeria al taglio.

Parole che hanno diviso il pubblico perchè da un lato c'è chi da contro alla donna, definendola una che ostenta troppo, che guarda al lusso forte della sua vita agiata. Dall'altra invece c'è chi la sostiene e da contro al napoletano che in più occasioni s'è mostrato essere un "fanfarone".

Catia ci va giù pesante e definisce Biagio un pezzente e un miserabile: "Sei un poveraccio!", chiosa la dama. Parole che innescano la pronta reazione del cavaliere: "Tu parli dall’alto al basso solo perché sei la sorella di Elisabetta Franchi. Ecco perché si dà delle arie. Sapevo chi era, ma io sono sempre rimasto Biagio". E tira in ballo una foto pubblicata sui social dalla dama: "Si è fatta una foto con i piedi sul divano, che classe", ha dichiarato Biagio. Parole sulle quali lei non perde troppo tempo "Le scarpe erano nuove e pulite, non c'era niente di male".

E sul continuo rimarcare di essere la sorella di, lei risponde: "Io non ho mai detto chi sono, sono solo Catia come tu sei Biagio e tu sei un miserabile. Io sono una donna abituata ad essere umile. Faccio le maratone e spesso mi fermo a mangiare anche solo un panino".