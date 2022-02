Uomini e donne, Cecilia Zagarrigo presto mamma: chi è il futuro papà Moreno Casamassima

L'annuncio è arrivato nel giorno di San Valentino, giorno degli innamorati: Cecilia Zagarrigo diventerà mamma. La notizia è arrivata a sorpresa, a soli pochi mesi dall'uscita allo scoperto della neo coppia. L'ex corteggiatrice reduce da una serie di relazioni finite male ha trovato l'amore in Moreno Casamassima, persona non nuova nella vita della Zagarrigo in quanto i due erano legati da una profonda amicizia nonché da una collaborazione lavorativa.

Moreno Casamassima, prima di essere il fidanzato di Cecilia Zagarrigo è infatti il suo agente e co-fondatore dell'agenzia di Comunicazione e Web marketing che segue l'influencer ovvero la SteveandMore, la cui proprietà è condivisa con Steafano Monte.

"Non so se sarò mai la mdre perfetta - scrive Cecilia Zagarrigo sui social - so solo che darò a nostro figlio tutto l'amore del mondo. Sei l'uomo che ho sempre voluto e sono sicura che sarai un padre meraviglioso".

La notizia ha fatto presto il giro della rete raccogliendo tantissimi messaggi di congratulazioni dal mondo del picclo schermo. Dalle compagne di avvenutura a Uomini e donne, Marta Pasqualato, Serena Enardu, Clarissa Marchese, Jessica Antonini e Sonia Lorenzini, solo per citarne alcune.