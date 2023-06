Uomini e donne, Cecilia Zagarrigo e le difficoltà dell'essere mamma: "Mi sento inadeguata"

Il mondo degli influencer viene visto spesso come una vetrina di sorrisi, di sfarzo, di star bene ma c'è anche un rovescio della medaglia, che spesso non si racconta, ed è quello fatto di scampoli di vita quotidiana dove non sempre tutto è perfetto. Lo sa bene chi sceglie di farsi una famiglia come Cecilia Zagarrigo, conosciuta ai più per i suoi trascorsi nel salottino di Uomini e donne, come corteggiatrice di vari tronisti. Il suo percorso si è concluso con una scelta, quella di Carlo Pietropoli. Un trono in epoca Covid, con mille retrizioni e cambi di programma che poi, nella vita reale non è decollato.

Chiusa questa parentesi, in maniera non troppo felice, l'oggi influencer ha trovato la sua dimensione al fianco di Moreno Casamassima, quello che per un lungo periodo è stato solo il suo agente, e con lui ha deciso di farsi una famiglia, dando alla luce la piccola Mia che oggi ha quasi un anno. Ecco che quel mondo fatto di eventi, lustrini e sponsorizzate, ha lasciato spazio ad una nuova dimensione fatta di pannolini, notti insonni ma anche tanti sorrisi di una vita che cresce.

La piemontese posta spesso momenti di vita con la figlia e proprio nelle scorse ore ha voluto raccontare anche quei momenti difficili con cui una neo mamma deve fare i conti quotidianamente: "Oggi è una di quelle fiornate faticose - ha scritto sui social - Dove tutto mi sembra così difficile e io inadeguata. Poi capisco che sono solo giornate, che tutto passa, che ci vuole solo tanta pazienza e che tu sei quello che vorrò sempre. Anche con i tuoi capricci."