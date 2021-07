Uomini e donne, Andrea Cerioli vittima di body shaming: "Io so affrontarlo, un ragazzino no"

L'ex tronista si mette a nudo e racconta di come sia stato duramente criticato soprattutto per la sua fisicità. Parla dell'amore per la sua Arianna e della voglia di diventare padre

Reduce dall'avventura sull'Isola dei famosi, l'ex tronista Andrea Cerioli si è raccontato sulle pagine di Vanity Fair lanciando un appello relativo a chi, sempre troppo spesso, si permette di avanzare critiche pesanti attraverso i social, soprattutto lasciando commenti pesanti sulla forma fisica perché il body shaming non è un affare solamente femminile. Il bolognese racconta infatti di essere stato criticato per la sua fisicità: "Non fanno piacere, certo, anche se io so affrontarli. Mi spiace, però, quando a riceverli è magari un ragazzino - sottolinea Cerioli - La risposta dovrebbe essere sempre “chissenefrega, basta stare bene con se stessi".

L'ex tronista parla del dimagrimento importante avuto durante la sua esperienza in Honduras: "Ho perso 22 chili, ma ingrassare o dimagrire non dev’essere un cruccio. E soprattutto nessuno può permettersi di giudicare il corpo di un altro". Non solo, parla di come ci siano anche tanti pregiudizi che riguardano gli uomini: "Il dover sempre ostentare la propria mascolinità, mostrandosi forti, intoccabili. Io, invece, credo che piangere sia la cosa più naturale al mondo".

L'amore e la voglia di diventare padre

E del suo rapporto con Arianna Cirrincione racconta che le è mancata tantissimo: "Io sono proprio innamorato e mi piace esserlo, considero lei l’altra mia metà". E sul suo futuro fantastica all'idea di diventare papà: "Penso che sarò un papà dolce e facilmente comprabile". E, inevitabile, è il ricordo della madre che è venuta a mancare quando aveva solo 25 anni: "Il giorno in cui perdi tua madre, ti senti come una goccia nell’oceano. Capisci che non sai più nulla, nemmeno il numero del tuo medico di base. Da lì devi trovare il modo di ripartire. E non è facile".