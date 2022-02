Uomini e donne, chi è Alessandro: la nuova fiamma di Ida Platano

Tra i due ci sono già state un paio di uscite ma Ida ci va cauta, un po' per l'epilogo delle precedenti relazioni nate nel programma e un po' perchè hanno vite e responsabilità completamente diverse. La new entry nella vita di Ida Platano si chiama Alessandro Vicinanza, 39enne campano, laureato in Economia e Commercio.

Lavoro e social

Di lui si sa che per un periodo ha lavorato come commericialista ma poi ha cambiato strada ed ora è titolare di un'azienda che si occupa di addobbi floreali per eventi, a Salerno. Il suo nick su Instagram è ale_vi83 e il suo profilo contra quasi 3mila followers. Tra le foto postate si mostra spesso con amici o al mare, delle sue passate relazioni non si sa praticamente nulla.