Uomini e donne, chi è Andrea Della Cioppa: il personal trainer alla corte della "figlia di papà"

L'arrivo in studio di Andrea Della Cioppa, tra i corteggiatori di Veronica Rimondi ha portato una ventata di emozioni. Fin da subito il personal trainer ha colto l'attenzione della "figlia di papà" tanto che, nell'ultima esterna, si sono ribaltati i ruoli e ha voluto essere lei ad organizzare a lui (corteggiatore) la location per l'occasione, in modo da dargli un segnale, visti i tanti passi avanti compiuti da lui.

Il bacio in esterna

Galeotta fu la cena a lume di candela, il contesto molto romantico che i due, dopo poco, sono finiti l'uno tra le braccia dell'altro con tanto di bacio passionale. A rovinare "la festa" è stato però il comportamento di lei con l'altro corteggiatore, Matteo, con il quale l'epilogo è stato il medesimo. Immagini che hanno portato Andrea Della Cioppa a lasciare lo studio. Ma chi è il corteggiatore che ha fatto perdere la testa a Veronica Rimondi?

Lavoro e vita privata

Andrea Della Cioppa nasce a Pescara, in Abruzzo, il 25 novembre del 1992. Laureato in Scienze Motorie, lavora come personal trainer e chinesiologo. Vanta un passato da calciatore, nel ruolo di attaccante e tra le sue passioni ci sono i viaggi.

Social

Il suo profilo Instagram conta già 13,3mila followers.