Uomini e donne, chi è Aurora Colombo: tra lei e Luca Salatino è questione di chimica

Il suo arrivo a Uomini e donne come corteggiatrice di Luca Salatino ha portato subito scompiglio.

Corteggiatrice di Zarino

Lei è Aurora Colombo, una vecchia conoscenza del Trono classico in quanto partecipò qualche anno fa quando a cercare la compagna per la vita era Alessandro Zarino. La sua presenza ha creato tensione in studio. Soraia e Lilli, le due corteggiatrice che sembravano già in rampa di lancio per la scelta del tronista romano, non hanno infatti gradito la new entry e soprattutto il grado di complicità che esiste tra i due.

Di lei si sa pochissimo se non che vive a Milano ed è arrivata più tardi alla corte di Salatino perchè ha avuto il Covid. Il tronista ha parlato di "attrazione mentale e fisica" che non ha faticato a mostrarla nemmeno nelle varie esterne che ha deciso di fare con lei.

Aurora come Valeria

In molti hanno paragonato questo arrivo a quello di Valeria, quella che è diventata poi la scelta di Matteo Ranieri. Arrivata sul finale di trono, quando il tronista tatuato sembrava vicino ad una scelta che portava il nome di Federica è arrivata una new entry che ha scombinato i piani.