Chi è Brando, nuovo tronista di Uomini e Donne: età, famiglia e lavoro

Brando, 22enne di Treviso è il nuovo tronista di Uomini e donne.

A dispetto di Manuela Carriero, volto conosciuto ai telespettatori per la sua partecipazione a Temptation Island, il giovane veneto sembra essere al debutto sul piccolo schermo.

Età e famiglia

Nel video di presentazione racconta di provenire da una famiglia di artisti: "Mia zia è stata un’attrice, mio nonno e il mio bisnonno sono stati due direttori d’orchestra". I suoi primi anni di vita li ha vissuti a Miami ma a 10 anni la relazione tra sua madre e suo padre è finita. Una rottura che ha lasciato segni indelebili nel vissuto del giovane L’assenza totale di un padre mi hanno reso più duro e disilluso nei confronti delle persone. Con lui ho scoperto cos’è il senso dell’abbandono e anche se oggi il nostro rapporto è un po’ migliorato le ferite sono rimaste. […]". Incondizionato invece l'amore per la madre e di lei racconta: "Mia mamma mi è sempre stata vicina...è sempre stata il mio braccio destro. Lei per me è casa".

Lavoro e passioni

Nonostante la giovane età racconta di aver fatto molti lavori: cameriere, aiuto cuoco, calciatore e maestro di sci. Ama la vita dinamica e adrenalinica e non sa vivere senza sport.

In cerca di un rapporto onesto

Si definisce: "coccolone, affidabile e determinato: so cosa voglio e cosa non voglio". E dalla sua esperienza di tronista dichiara: "Non cerco l'impossibile ma solo un rapporto onesto, fatto di cose semplici...".