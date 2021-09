Uomini e donne, chi è Ciprian il corteggiatore della tronista trans: dal lavoro alle origini

Nato in Romania è cresciuto in Italia dove ha completato il suo percorso di studi che l'ha portato oggi ad essere un fisioterapista e personal trainer. Tra lui ed Andrea Nicole sembra esserci un'alchimia speciale

Chi è Ciprian Aftim, corteggiatore di Andrea Nicole a Uomini e donne? Ha 29 anni, è nato in Romania ma vive in provincia di Roma sin da bambino. Ciprian Aftim, è balzato al centro dell'attenzione per il suo avvicinamento alla tronista trans Andrea Nicole Scavuzzo.

Chi è Ciprian, origini studi e lavoro

Classe 1992, origini rumene, dopo il diploma ha studiato alla Facoltà di Scienze Infermieristiche, Ciprian si è trasferirsi a Fisioterapia. Oggi è infatti un fisioterapista con la passione del fitness. É infatti anche personal trainer in una palestra di Ariccia. Non è nuovo al mondo della tv. Nel 2016 ha infatti partecipato come modello nella trasmissione di Canale 5 House Party.

Tra lui e la tronista trans è partito tutto da uno scambio di sguardi. Sono usciti in esterna e lui non si è mostrato per nulla intimorito dal passato di Andrea Nicole anzi, ha dichiarato di non avere alcuna difficoltà a frequentarsi con una donna che è nata uomo e che ha fatto un percorso di transizione come quello della tronista.

Il profilo Instagram

Il profilo Instagram di Ciprian è privato, nonostante lui sia diventato a tutti gli effetti un personaggio pubblico. Il suo account conta già dodicimila followers che, immaginiamo, aumenteranno ancora con la partecipazione al programma. Per quei fan che hanno accesso, il profilo è carico di scatti del giovane alle prese con il suo lavoro di fisioterapista e frasi motivazionali.