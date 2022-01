Uomini e donne, chi è Denise: la siciliana (metà australiana) sulla quale Matteo Ranieri ha messo gli occhi

Si chiama Denise (Mingiano) ha 29 anni, è mora con gli occhi chiari e si divide tra l'Italia e l'Australia. É lei "la terza incomoda" tra le corteggiatrici di Matteo Ranieri. Quando sembrava essersi aperta una "sfida a due" tra Martina e Federica le corteggiatrici con le quali il tronista passa più tempo, è arrivata lei a "rovinare i piani". Matteo Ranieri l'ha conosciuta attraverso un video di presentazione e poi l’ha invitata in esterna. Il primo appuntamento al buio è stato in spiaggia e subito si sono create delle belle situazioni tra i due.

Malattia e vita privata

Mora occhi verdi, è di origini siciliane, ha studiato in Italia ma si è trasferita in Australia dove i genitori si sono spostati per lavoro. É rimasta oltre oceano per diversi anni ma nell'ultimo periodo è tornata in Italia. La vita non è stata così semplice per lei, ha dovuto fare i conti con una malattia e con l'ansia. Inoltre, anche la sfera amorosa non le ha regalo chissà che serenità. La 29enne ha infatti raccontato di essere stata tradita da quello che pensava potesse essere l'amore della sua vita ma ha saputo rialzarsi.

Social

In comune con il tronista ligure ha la passione per i tatuaggi come si è notato in puntata e nelle foto pubblicato sul suo profilo Istagram @denisemingiano.