Uomini e donne: chi è Fabio Nova, il (contestato) fotografo dei vip

Da qualche puntata siede nel parterre maschile del Trono over e già dalla suo ingresso si sono accesi gli animi in studio. Lui è Fabio Nova, 63enne, con un passato di fotografo per campagna di brand prestigiosi di moda e grandi artisti. Il dibattito in studio nasce a seguito della descrizione della sua donna ideale: bella, di classe che hanno generato uno scontro verbale importante con l'opinionista Tina Cipollari soprattutto quando ha usato degli epiteti poco felici nei confronti delle donne.

Nonostante la sua ricerca del bello, il 63enne ha dichiarato di avere avuto anche delle compagne non particolarmente belle anzi, ha definito la sua ex “un ce**o”. Inevitabile la reazione dello studio.

Lavoro e vita privata

Vive tra Milano Miami e Buenos Aires. Abbandonati gli studi in Giurisprudenza, ha dedicato la sua vita alla fotografia immortalando nei suoi scatti modelle del calibro di Naomi Campbell ma si è anche occupato di reportage in Africa, Indonesia, Cambogia e altri Paesi asiatici. Lavori esposi a Palazzo Reale, a Milano. Una decina di anni fa ha deciso di chiudere il suo studio e insieme al fratello è partito alla volta di Rio de Janeiro dove ha avviato un'attività imprenditoriale. Tra le sue passioni c'è anche il pianoforte.

Profilo Instagram

Il suo profilo Instagram risponde al nome di fabio.nova e conta più di 10mila followers.