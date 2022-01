Uomini e donne, chi è Federica Aversano: la corteggiatrice mamma con un passato da miss

Ha 28 anni, è campana ed è mamma di Luciano un bimbo di poco più di due anni avuto da una precedente relazione. Un dettaglio che inizialmente ha portato il tronista, Matteo Ranieri, ad avere un occhio di riguardo per lei. Non tanto un limite per l'inizio di una nuova conoscenza ma un'attenzione maggiore in senso di protezione.

Sfilate e studio

Federica Aversano arriva dalla Campania, terra che ha rappresentato a vari concorsi di bellezza Miss Italia arrivando sino alle prefinali nazionali con la fascia di Miss Eleganza Campana. Ha una laurea in Scienze Politiche e una in Giurisprudenza.

Senza papà

Del suo passato, a parte della relazione finita con il padre di suo figlio, ha raccontato di aver vissuto un'infanzia non facile a causa dell'assenza del papà.

Social

Il suo profilo Instagram è @federicaaversano dove conta oltre 12mila followers. I suoi post sono specialmente ritratti del figlio e dei traguardi raggiunti.